Военные ВСУ назвали танки Challenger 2 слишком тяжелыми для использования в боях

Global Look Press/UK Ministry of Defence Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не используют британские 71-тонные танки Challenger 2 в реальных боевых действиях из-за их большого веса, предпочитая применять их в качестве мобильных пушек для обстрела российских позиций, заявил американский военный корреспондент Дэвид Экс в статье в журнале Forbes.