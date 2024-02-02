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Военные ВСУ назвали танки Challenger 2 слишком тяжелыми для использования в боях

Военные ВСУ назвали танки Challenger 2 слишком тяжелыми для использования в боях

Global Look Press/UK Ministry of Defence Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не используют британские 71-тонные танки Challenger 2 в реальных боевых действиях из-за их большого веса, предпочитая применять их в качестве мобильных пушек для обстрела российских позиций, заявил американский военный корреспондент Дэвид Экс в статье в журнале Forbes.

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