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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольмо первым среди испанских футболистов зарегистрировал празднование как бренд

Ольмо первым среди испанских футболистов зарегистрировал празднование как бренд

Как пишет Marca, Ольмо стал первым испанским футболистом, зарегистрировавшим празднование как бренд. Отмечая голы, хавбек «Барселоны» стучит пальцем по запястью, изображая часы.

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