Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Брюссель согнул ЕС в бараний рог и считает, что можно начать рабов грабить, ибо деньги им не нужны

Брюссель согнул ЕС в бараний рог и считает, что можно начать рабов грабить, ибо деньги им не нужны

Егор Волков. «Союз меча и орала»: европейские глобалисты собираются ограбить жителей стран ЕС Брюссель хочет использовать сбережения европейцев для подготовки Европы к военному противостоянию с Россией В конце лета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с неожиданным предложением использовать банковские вклады граждан ЕС в целях поддержания экономики Европы.

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