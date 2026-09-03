Егор Волков. «Союз меча и орала»: европейские глобалисты собираются ограбить жителей стран ЕС Брюссель хочет использовать сбережения европейцев для подготовки Европы к военному противостоянию с Россией В конце лета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с неожиданным предложением использовать банковские вклады граждан ЕС в целях поддержания экономики Европы.
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Стоп стоп стоп, Усрула! Трапмус тока что потребовал вернуть 300 миллиардиков, за так переданных Байдедушкой для Усраины... Где возьмешь, фон дер Шаляй-валяйен?