Брюссель согнул ЕС в бараний рог и считает, что можно начать рабов грабить, ибо деньги им не нужны

Егор Волков. «Союз меча и орала»: европейские глобалисты собираются ограбить жителей стран ЕС Брюссель хочет использовать сбережения европейцев для подготовки Европы к военному противостоянию с Россией В конце лета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с неожиданным предложением использовать банковские вклады граждан ЕС в целях поддержания экономики Европы.