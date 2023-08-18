Военное обозрение

3 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Допоставляетесь придурки, потом они всё это повернут против нас!Российская компан...
  • Иван Захава
    может 6 000 000?Пресса США: Росси...
  • Алексей Кузнецов
    На самом деле 2 .С середины октября грунтовые дороги и поля раскисают и передвигаться по ним техника НАТО вообще не с...Немецкая пресса: ...

Великобритания профинансирует через специально созданный фонд поставку средств ПВО Украине

Великобритания профинансирует через специально созданный фонд поставку средств ПВО Украине

Великобритания профинансирует передачу Украине систем противовоздушной обороны, но не из собственных средств, а из созданного в Европе международного фонда Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх