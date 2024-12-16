🚨 В Сакском районе машина насмерть сбила пешехода По информации Госавтоинспекции Крыма, вчера вечером водитель Hyundai наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚨 В Сакском районе машина насмерть сбила пешехода По информации Госавтоинспекции Крыма, вчера вечером водитель Hyundai наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.