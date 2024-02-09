Путин рассказал о глобальной войне, которая может уничтожить все человечество

Президент отметил, что желание устроить такой конфликт противоречит здравому смыслу Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, нужна ли России глобальная война, в которую ее стараются втянуть, сообщает РИА Новости.
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