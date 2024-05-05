The Pet Shop Boys Переживают Возрождение.

Они Сделали, Чтобы Заслужить Это?Спустя сорок лет после "West End Girls" культовый синти-поп дуэт сотрудничает с Дрейком (Drake), их песни звучат в таких фильмах, как "Солтберн" и "Все мы незнакомцы", и завоевывают любовь Карди Би (Cardi B).