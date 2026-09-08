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Татар-информ

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Новые учебники по русскому для старшеклассников появятся с 1 сентября 2027 года

Новые учебники по русскому для старшеклассников появятся с 1 сентября 2027 года

Учебники по русскому языку для учеников 10–11-х классов и студентов колледжей готовы и прошли экспертизу.

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