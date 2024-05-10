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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Иванов о Мостовом: «Ощущение, что он не столько хочет тренировать «Спартак», сколько получать зарплату Абаскаля или Тедеско. Я же футболист отличный — давайте мне тоже миллион или два в год» 

«Саша Мостовой, смотрю, комментирует везде. Саша по характеру обладает патологической прижимистостью.

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