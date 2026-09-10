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Царьград

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Сараев пообещал помочь семье военного с компенсацией за жилье

Сараев пообещал помочь семье военного с компенсацией за жилье

В Карелии дочери участника Специальной военной операции окажут помощь. Геннадий Сараев, уполномоченный по правам ребенка, содействует в получении компенсации за расселение из аварийного жилья в Калевале и решении проблем с жильем в Петрозаводске.

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