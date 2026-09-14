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Без ипотек. На рынке жилья Барнаула резко выросло число сделок за наличные

Без ипотек. На рынке жилья Барнаула резко выросло число сделок за наличные

Ипотека становится все менее привлекательным инструментом для покупки В Алтайском крае, как и по всей стране, стремительно растет число неипотечных сделок по покупке жилья.

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