Захарова заявила о неизбежном наказании причастных к атаке в Белгороде

ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев Ответственные за теракт в Белгороде 12 мая понесут неизбежное наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, который состоялся 15 мая.
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