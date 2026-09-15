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Адвокат Гузаева указала на три возможных варианта раздела загородного дома при разводе

Адвокат Гузаева указала на три возможных варианта раздела загородного дома при разводе

При разводе бывшие супруги могут выбрать один из трех основных сценариев раздела загородного дома: физический раздел здания, оформление долей или передача недвижимости одному из супругов с выплатой компенсации.

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