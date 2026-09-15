Адвокат Гузаева указала на три возможных варианта раздела загородного дома при разводе

При разводе бывшие супруги могут выбрать один из трех основных сценариев раздела загородного дома: физический раздел здания, оформление долей или передача недвижимости одному из супругов с выплатой компенсации.
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