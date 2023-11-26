Политнавигатор Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые действий из-за самого факта начала обсуждений.
В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны
Комментарии
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Юрий Золотарев
Пральна! "Переговоры"? Пжалста! Но: будем "переговариваться", и одновременно хлестать по Ж---! Так скорее дойдёт, ЧЕГО мы требуем!
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16 час.
Генрих
Пока Харьков, Днепропетровск, Херсон, Одесса, Николаев не станут нашими - никаких переговоров!
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14 час.
лл
лина любимцева
Киев тоже "мать городов русских"...
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2 час.
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