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В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

Политнавигатор Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые действий из-за самого факта начала обсуждений.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пральна! &quot;Переговоры&quot;? Пжалста! Но: будем &quot;переговариваться&quot;, и одновременно хлестать по Ж---! Так скорее дойдёт, ЧЕГО мы требуем!
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16 час.
Генрих
Пока Харьков, Днепропетровск, Херсон, Одесса, Николаев не станут нашими - никаких переговоров!
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14 час.
лл
лина любимцева
Киев тоже &quot;мать городов русских&quot;...
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2 час.

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