Программа trade-in жизненно важна для стимулирования спроса в Китае

По мнению законодателей и политических консультантов страны, необходимо приложить дополнительные усилия для ускорения крупномасштабной модернизации оборудования и программы trade-in потребительских товаров, чтобы еще больше стимулировать потребительский и инвестиционный спрос.
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