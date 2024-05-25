The Conversation: здоровые десны могут уменьшить риск деменции и рака кишечника

В полости рта обитают более 700 видов бактерий, дрожжей, вирусов и простейших. Эта сложная система влияет на развитие кариеса и риски рака кишечника, воспаления легких, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.
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