Spiegel: МО Германии боится более масштабной утечки внутренних переговоров

В министерстве обороны ФРГ опасаются более масштабной утечки данных после публикации главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян информации о переговорах немецких высокопоставленных военных об ударах по Крымскому мосту.
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