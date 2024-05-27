«Мне на свадьбу ведро яблок с дачи подарили, у родителей ипотека была. Зато сестре квартиру отдают!» – жалуется София— Родители десять лет назад решили квартиру взять в ипотеку, – рассказывает тридцатитрехлетняя София.
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