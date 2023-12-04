Перебегала дорогу и попала под машину

Днём 1 декабря на набережной Варкауса в Петрозаводске 52-летняя женщина за рулём автомобиля Форд Куга сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе перекрестка с улицей Мурманская.