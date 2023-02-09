Нижегородский маршрут Т‑207 изменится с 13 февраля, сообщает групп новой маршрутной сети ВКонтакте. По приказу регионального Минтранса, маршрутка Т‑207 с 13 февраля будет дополнительно заезжать в деревню Хватково Богородского округа в обе стороны.