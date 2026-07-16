Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Александр Глущенко

так их ждёт с распростертыми объятьми белоруссия ... Они ( бел) передовое гос-во , полным ходом идет в .... ну идет в общем ))) Там и заработки хорошие , 100500 руьлёУ .. Чего не поехать , нет надо вцепится в Россию ... Что ? ага... белорусы разбежались в ес , и в РОССИЮ ? Как так ?