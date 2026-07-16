Театр абсурда
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Театр абсурда

8 900 подписчиков

Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Александр ШУСТОВ  На фоне демографического взрыва, продолжающегося уже более полувека, в республике нарастает проблема молодежной безработицы, которая в перспективе угрожает нарастанием общественно-политической нестабильности.

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Комментарии
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Александр Глущенко
так их ждёт с распростертыми объятьми белоруссия ... Они ( бел)  передовое гос-во , полным ходом идет  в .... ну идет в общем ))) Там и заработки хорошие  , 100500 руьлёУ .. Чего не поехать , нет надо вцепится в Россию ... Что ? ага... белорусы разбежались в ес , и в РОССИЮ ? Как так ?
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