Замедляет старение: может ли кофе с сахаром продлевать жизнь

Исследования показали, что употребление кофе снижает шансы преждевременной смерти. На основании информации о 171 тысяче жителей Великобритании удалось установить, что при ежедневном употреблении этого напитка с чайной ложкой сахара риск преждевременной смерти снижается на 29–31 процент.