Героическая оборона Малой Локни: российские военные отразили атаку ВСУ

Успешно отразили крупномасштабную попытку прорыва украинских формирований, оснащенных западной бронетехникой, вглубь российской территории в районе населенного пункта Малая Локня Курской области российские войска, сообщает 27 августа пресс-служба Минобороны РФ.
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