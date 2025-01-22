Муфтий Татарстана открыл блиндажную мечеть в месте дислокации батальона «Батыр»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов и казый Юго-восточного региона Духовного управления мусульман РТ Марат хазрат Марданшин вместе с рядом других сотрудников ДУМ совершили очередную поездку в зону специальной военной операции.