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Они знают: как западные корпорации могут следить за владельцами гаджетов

Они знают: как западные корпорации могут следить за владельцами гаджетов

Накануне, 20 декабря, прошел профессиональный праздник работников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России. Есть обывательское представление, что Контора следит не только за всем, что происходит в стране, но и чуть ли не за каждым отдельно взятым субъектом.

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