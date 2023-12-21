Они знают: как западные корпорации могут следить за владельцами гаджетов

Накануне, 20 декабря, прошел профессиональный праздник работников ФСБ, ФСО, СВР и ГУСП России. Есть обывательское представление, что Контора следит не только за всем, что происходит в стране, но и чуть ли не за каждым отдельно взятым субъектом.