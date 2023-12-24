Киркоров и Песков: откровенный диалог после скандальной вечеринки Ивлеевой

АЛ

Антонина Лаврентьева

Он удивился увиденным ? Он сам пришел в провокационной одежде !Как змей пытается по тихому спрятаться подальше.Но с"емки показывают, что он пришел в это логово с настроением, его сердцу все по нраву.Еврейский приемчик спрятаться за спинами не получился. Ну попал , так будь мужиком! Но эти качества мужики должны жить в нем, а их нет, к сожалению.