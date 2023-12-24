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Киркоров и Песков: откровенный диалог после скандальной вечеринки Ивлеевой

Киркоров и Песков: откровенный диалог после скандальной вечеринки Ивлеевой

Киркоров и Песков: откровенный диалог после скандальной вечеринки Ивлеевой Елена ГалицкаяВ последние дни социальные сети России гудели от скандальной вечеринки, устроенной известной блогершей Настей Ивлеевой.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Он удивился увиденным ? Он сам пришел в провокационной одежде !Как змей пытается по тихому спрятаться подальше.Но с&quot;емки показывают, что он пришел в это логово с настроением, его сердцу все по нраву.Еврейский приемчик спрятаться за спинами не получился. Ну попал , так будь мужиком! Но эти качества мужики должны жить в нем, а их нет, к сожалению.
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7 час.
Сергей Oблезов
Поп Песков отпустил грехи, заблудшей овце-Киркорову!
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4 час.
АЦ
Александр Цыбулин
Выблядки🤮
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50 мин.

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