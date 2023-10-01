Эрдоган намерен создать для Турции новую конституцию

Приоритетом для турецкого парламента должно стать создание новой конституции. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии новой сессии законодательного органа, передает .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии