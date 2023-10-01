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Эрдоган намерен создать для Турции новую конституцию

Эрдоган намерен создать для Турции новую конституцию

Приоритетом для турецкого парламента должно стать создание новой конституции. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии новой сессии законодательного органа, передает .

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