Димитров снялся с US Open из-за травмы левого бедра

Девятая ракетка мира Григор Димитров не смог доиграть четвертьфинал US Open против Фрэнсиса Тиафу. Болгарин снялся, уступая 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.
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