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Экс-чиновника аминистрации Тосненского района приговорили к условному сроку за взятку

Антон Бабошин получил более 2 млн рублей за мошенничество с муниципальными контрактами. В Петербурге суд вынес приговор бывшему замглавы Никольского городского поселения Тосненского района Антону Бабошину, обвиняемому во взяточничестве в крупном размере.

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