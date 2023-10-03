Экс-чиновника аминистрации Тосненского района приговорили к условному сроку за взятку

Антон Бабошин получил более 2 млн рублей за мошенничество с муниципальными контрактами. В Петербурге суд вынес приговор бывшему замглавы Никольского городского поселения Тосненского района Антону Бабошину, обвиняемому во взяточничестве в крупном размере.
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