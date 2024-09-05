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Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

Гозман* выдвинул ультиматум Путину. Предварительно сбежав из России

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Помните ли, уважаемые читатели, такого, как он сам говорит, оппозиционного деятеля, Леонида Гозмана*? Типичный представитель либеральной политической тусовки, который довольно активно пытался играть значительную роль в жизни общества и государства – но запомнился при этом лишь по трём поводам.

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