В Севастополе 24 июня объявили днем траура

В Севатосполе 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура», - написал он в своем Telegram-канале .
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