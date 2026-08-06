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Царьград

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Молдова построит солнечную станцию на 30 МВт под Кишиневом

Молдова построит солнечную станцию на 30 МВт под Кишиневом

Правительство Молдовы утвердило на заседании в среду постановление о строительстве солнечной электростанции мощностью 30 МВт и аккумуляторной системы хранения энергии емкостью 60 МВт*ч в пригороде Кишинева Вадул-луй-Водэ.

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