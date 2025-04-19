БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Колумбия выбирает Saab JAS 39 Gripen в качестве фронтового истребителя

Колумбия выбирает Saab JAS 39 Gripen в качестве фронтового истребителя

Недатированное изображение шведских ВВС (Flygvapnet) JAS39 Gripen, летящего с ракетами Meteor и IRIS-T класса «воздух-воздух».

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Почему-то всегда считал, что в Колумбии и так &quot;улетают&quot;, без самолётов 😁 Кстати, чем они шведам платить собираются, неуж-то натурпродуктом (вроде ж страна бедной считается, при очень богатых наркобаронах)?
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