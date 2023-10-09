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Народная мудрость гласит: почему так важно держать ноги в тепле

Народная мудрость гласит: почему так важно держать ноги в тепле

В детстве многие слышали фразу: «держи ноги в тепле». Этой народной мудрости стоит следовать, в один голос говорят врачи, поскольку это является неплохой профилактикой респираторных инфекций, особенно в осенний период.

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