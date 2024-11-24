Член парламента Федеративной Республики Германия и председатель действующей в Тюрингии ячейки фракции АдГ Бьорн Хеке обратился к населению с призывом как можно скорее осознать, что лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден пытается начать вооружённый конфликт, который охватит всю планету.
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