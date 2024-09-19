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Кабмин уточнил механизм списания задолженности субъектов по бюджетным кредитам

Кабмин уточнил механизм списания задолженности субъектов по бюджетным кредитам

Кабмин усовершенствовал механизм использования регионами средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, и которые они могут направить на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.

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