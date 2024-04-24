Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Виктор Гайдуков
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  • В С
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"Пора забыть про СНГ". Аксёнов выдал базу по мигрантам

"Пора забыть про СНГ". Аксёнов выдал базу по мигрантам

Константин Двинский Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с развёрнутой позицией по миграционной проблематике в интервью федеральному телеканалу "Россия-24".

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Комментарии
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В С
Аксёнову -👏🤝
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2 час.
Виктор Гайдуков
Вопрос решается просто - отрезать таким чиновникам хоботки прямо от гениталий.
Ответить
19 мин.
Виктор Гайдуков
Интересно, а что думает по этому поводу Хуснуллин, главный радетель, как говорят люди, привлечения армии мигрантов?
Ответить
14 мин.

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