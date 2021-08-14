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После введения ограничений по возрасту на прививку AstraZeneca перестали поступать сообщения о побочных эффектах в виде тромбоза

После введения ограничений по возрасту на прививку AstraZeneca перестали поступать сообщения о побочных эффектах в виде тромбоза

В последние недели британские учёные заявили, что в Великобритании не было зарегистрировано новых случаев возникновения тромбов после введения вакцины AstraZeneca от COVID-19 после решения ограничить её использование для людей младше 40 лет.

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