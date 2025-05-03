В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки ВСУ, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате атаки ВСУ в Новороссийске получили повреждения многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора», а также по улице Суворовской.