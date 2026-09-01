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Рязанские новости

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Беспилотную опасность отменили в Рязанской области спустя почти 2 часа

Беспилотную опасность отменили в Рязанской области спустя почти 2 часа

Режим беспилотной опасности действовал в Рязанской области с 19:10. Инцидентов с БПЛА не зафиксировано.

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