Ещё пять минуточек: о каких болезнях говорит постоянное желание спать

С частым или постоянным желанием спать сталкиваются многие люди. Большинство из них задаются вопросом, насколько это нормально, о каких болезнях или проблемах говорит частая сонливость, а также чем это может быть вызвано.
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