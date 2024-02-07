Дорога ошибок не прощает

Смертельное ДТП произошло 5 февраля на 416-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. По предварительной версии, 35-летняя жительница Вологды на Рено Логане не справилась с управлением при обгоне и столкнулась сначала в попутным грузовиком ФАВ, а затем со встречным Луидор 3009.
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