Евгений Наумов рассказал о строительстве приюта для животных под Краснодаром

Его возводят в поселке Березовом.В эфире радио "Краснодар" глава города Евгений Наумов, отвечая на вопрос об отлове бездомных собак, подчеркнул, что власти действуют в рамках действующего законодательства.
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