"Называл братом": почему друг пропавшего на СВО бойца лишил его дочь дома

Скриншот видео В селе Самарском Ростовской области разгорелся громкий жилищный скандал. Мария, дочь пропавшего без вести на спецоперации бойца Александра Кравцова, опубликовала в Сети видео, в котором обвинила Жамала Ибрагимова в том, что тот якобы украл у нее дом и заселил его своими родственниками.
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