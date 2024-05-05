"Называл братом": почему друг пропавшего на СВО бойца лишил его дочь дома

Скриншот видео В селе Самарском Ростовской области разгорелся громкий жилищный скандал. Мария, дочь пропавшего без вести на спецоперации бойца Александра Кравцова, опубликовала в Сети видео, в котором обвинила Жамала Ибрагимова в том, что тот якобы украл у нее дом и заселил его своими родственниками.