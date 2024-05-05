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"Называл братом": почему друг пропавшего на СВО бойца лишил его дочь дома

"Называл братом": почему друг пропавшего на СВО бойца лишил его дочь дома

Скриншот видео В селе Самарском Ростовской области разгорелся громкий жилищный скандал. Мария, дочь пропавшего без вести на спецоперации бойца Александра Кравцова, опубликовала в Сети видео, в котором обвинила Жамала Ибрагимова в том, что тот якобы украл у нее дом и заселил его своими родственниками.

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Комментарии
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NS
Natalia Semeniuk
А по -моему ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО! ДОМ ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЖЕНЕ ПРОПАВШЕГО БОЙЦА И ЕГО ДОЧЕРИ.
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11 час.
ВП
Виктор Петров
А если боец жив ( дай Бог! ) и вернётся?
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10 час.
NS
Natalia Semeniuk
Ибрагим пусть возвращается на этническую родину.
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3 час.

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