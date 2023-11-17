Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца

Стартовали съемки сериала «Первый номер» режиссера Клима Козинского («Вне себя», «13 клиническая»), производством которого занимаются KION и продюсерская компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.
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