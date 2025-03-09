Почти половина россиян призналась в неэффективности на удаленке

Почти половина россиян — 47% — не чувствуют себя эффективными при работе в дистанционном формате. Это следует из исследования, проведенного онлайн-сервисом для управления бизнесом «Битрикс24», с результатами которого в воскресенье, 9 марта, ознакомилась «Газета.