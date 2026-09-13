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Царьград

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На трассе М-7 столкнулись 4 машины: один человек погиб

На трассе М-7 столкнулись 4 машины: один человек погиб

На 524-м километре трассы М-7 в Лысковском округе Нижегородской области 13 сентября произошло столкновение четырех транспортных средств.

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