На трассе М-7 столкнулись 4 машины: один человек погиб

На 524-м километре трассы М-7 в Лысковском округе Нижегородской области 13 сентября произошло столкновение четырех транспортных средств.
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