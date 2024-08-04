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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг – игрокам СКА о первом микроцикле предсезонки: «Мужики, очень хорошо провели цикл. Качественная работа. Сейчас важно так же качественно провести выходные»

Команда занимается в Новогорске. – Мужики, на самом деле хорошо очень провели этот цикл. Всем очень благодарен.

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