Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что не нужно тратить государственные деньги на установку арт-объекта в честь назревающего рекорда российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
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