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Журова — об арт-объекте в честь рекорда Овечкина: «Тратить на это государственные деньги не совсем правильно»

Журова — об арт-объекте в честь рекорда Овечкина: «Тратить на это государственные деньги не совсем правильно»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что не нужно тратить государственные деньги на установку арт-объекта в честь назревающего рекорда российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

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