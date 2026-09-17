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Новости Брянска

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В Новозыбкове молодой водитель сбил двух пешеходов на «зебре»

В Новозыбкове молодой водитель сбил двух пешеходов на «зебре»

Виновник аварии в Новозыбкове, не пропустивший пешеходов на переходе, за год с небольшим получил больше 35 штрафов за нарушение ПДД.

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